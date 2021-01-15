15 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение со всеми отсюда вытекающими. Синоптики предупреждают, что из-за арктического холодного воздуха на днях ожидается аномально-холодная погода с температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы.- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, мокрый снег. Утром местами туман и гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха до +5°. На дорогах местами гололедица.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 13 м/с. Днем до +4°.Вода в Черном море +7° +11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50