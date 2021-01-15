Власти Крыма продлили запрет на проведение банкетов, корпоративов, развлекательных мероприятий и других массовых гуляний до 1 февраля 2021 года.- Запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом, в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, - написано в поправках к указу главы РК о введении режима повышенной готовности.Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.Продление запрета также касается культурно-массовых мероприятия, проводимых в торговых центрах, спорткомплексах, городских площадках и других общественных местах. Ограничения действуют и на наполняемость кинотеатров и театров.Напомним, региональные власти на время новогодних праздников ввели запрет на проведение в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещения массовых мероприятий и программ. Ограничения также распространялись на работу кафе, клубов и кальянных: заведения не могли обслуживать клиентов с 22.00 до 8.00.Ужесточение карантинных мер ввели 18 ноября, действовать они начали 20 декабря. С 15 января ограничения снимаются. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, практика других регионов показала, что запреты не приводят к снижению заболеваемости.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50