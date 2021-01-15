В Крыму за сутки выявили 325 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, в 24 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных 211 COVID-положительных самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 114 больных нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4587 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 23 тысячи 221 человек. Скончалось за это же время 622 пациента.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50