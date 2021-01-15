В Крыму на должность нового руководителя Комитета по противодействию коррупции РК Глава республики Сергей Аксенов назначил Андрея Анохина. Эта информация указана в соответствующем указе, который опубликован на сайте Правительства республики.- Назначить на место председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Андрея Анохина, - написано в документе. Напомним, ранее Анохин занимал должность заместителя руководителя Аппарата Совета министров РК и был на посту заместителя руководителя Главного следственного управления.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50