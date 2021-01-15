В Крыму планируют продлить Федеральную целевую программу развития полуострова до 2025 года. Как сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров, финансирование будет увеличено до 1,37 триллиона рублей.Он отметил, что программа будет в очередной раз скорректирована в сторону продления до 2025 года включительно.- Продление программы связано с включением новых объектов, с удорожанием некоторых объектов, - сообщил Назаров.По словам замминистра, новая программа сможет увеличить финансирование на 117 миллиардов рублей, а в ФЦП будет включено еще 20 новых объектов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50