Водителя пассажирского автобуса, улетевшего в овраг в районе Керчи, осудили за гибель пассажиров.Инцидент произошел в апреле 2019 года: 45-летний водитель вез пассажиров на неисправном автобусе. В какой-то момент мужчина, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, а затем улетел в кювет. Причиной аварии стали отказавшие тормоза.В аварии пострадало 6 пассажиров, еще 2 человека скончались на месте. В пресс-службе прокуратуры РК уточнили, что обвиняемого приговорили к трем годам пребывания в колонии-поселении. Помимо этого, его лишили водительских прав на три года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50