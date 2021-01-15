В Крыму зафиксировали еще 7 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, количество скончавшихся COVID-положительных пациентов достигло 629 человек.Напомним, в Крыму за сутки выявили 325 случаев заражения COVID-19, в 24 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших коронавирусом 211 человек самостоятельно обратились в медучреждение за помощью. Еще 114 больных нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее инфицированными.За сутки в региональных лабораториях провели 4 тысячи 587 тестов на коронавирус. За все время распространения COVID-19 в Крыму из больниц выписано 23 тысячи 221 человек после выздоровления.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50