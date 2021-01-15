В Крыму в 2020 году следователи раскрыли 116 преступлений и возбудили больше двух тысяч уголовных дел, сообщили в пресс-службе ведомства.- В общей сложности за прошлый год нами окончено расследование 116 уголовных дел прошлых лет, из них 17 убийств, а также половые преступления, - сообщил руководитель управления Терентьев.Также, по словам главы управления, среди прочих преступлений было зарегистрировано 356 преступлений против половой неприкосновенности, 56 случаев причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть. А раскрываемость подобных преступлений на полуострове по статистике приближается к 100%.В прошлом году следственный комитет республики также окончил 116 уголовных дел, из которых 17 - убийства.Терентьев добавил, что общий ущерб от преступлений в 2020 году составил 580 миллионов рублей. 460 миллионов республике уже возместили.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50