В Крыму теплые, почти субтропические новогодние каникулы уступили место зимней прохладе. Небо затянуто сумрачными облаками, которые несут в себе снежинки и холодный дождь. Фотосессия талантливого фотографа Алекса Кедми позволяет сполна окунуться в атмосферу Южного берега Крыма.- Гурзуф в пасмурный январский день, - так назвал свои снимки фотохудожник.Небо над курортным поселком неяркое, серое. Черное море даже внешне холодное, неприветливое, со свинцовым оттенком. До купального сезона еще ого-го-го сколько времени.На улицах мало прохожих - местные предпочитают в непогоду отсиживаться в тепле дома, отдыхающих же не очень много. Гурзуф отдыхает в ожидании курортного сезона.Растения же, как и в теплые деньки, стараются порадовать окружающих своей красотой.Радует взоры королевский цветок - роза.Титулованную особу поддерживают обильным цветением кустарники.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50