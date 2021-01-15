Крым решил не отставать от материковой России, где уже вовсю заметает пушистым снегом. Метель и минусовая температура добрались и до теплого полуострова.В Старом Крыму уже несколько дней стоит настоящая зима. Снега выпало столько, что уже можно кататься на санках.Пока крымчане радуются снегопадам и вовсю постят в соцсети красочные фото и видео, синоптики обещают морозную погоду еще неделю.- Начиная с воскресенья мы ожидаем морозы. Среднесуточная погода по всему Крыму будет ниже нормы на целых 7 градусов, - сообщила КП-Крым начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Арктический холодный воздух, напомним, уже в это воскресенье принесет жителям и гостям Крыма до 20 градусов мороза и снег. Однако, по данным синоптиков, зима недолго будет хозяйничать на полуострове. Через неделю минусовую снежную погоду сменят дожди и слякоть.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50