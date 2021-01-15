В планы властей Крыма входит модернизация АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ»). В этом вопросе была достигнута договоренность с Минэкономразвития России.- Дискуссия шла достаточно напряженная, нужна ли эта дополнительная мощность. Концептуально договорились, что все-таки целесообразно модернизировать «КрымТЭЦ», - сообщил во время пресс-подхода заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.Усовершенствование, по словам Назарова, позволит экономить около 10 тысяч кубометров питьевой воды ежесуточно. Помимо этого, модернизация улучшит систему теплоснабжения и увеличит энергетические мощности.Стоимость работ по усовершенствованию «КрымТЭЦ» специалисты озвучат после проведения расчетов.Помимо этого, в Министерстве энергетики РФ разработали проект для улучшения распределительных электросетей на Южном берегу Крыма.- Распределительная сеть практически на всем ЮБК требует серьезной реконструкции. Все, что там есть, это еще советских времен и не выдерживает никакой критики. Потребители серьезно страдают, - подчеркнул замминистра, добавив, что проект будет очень дорогим.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50