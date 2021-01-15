В пожаре, произошедшем в многоквартирном доме Симферополя, погиб человек. Инцидент произошел ранним утром 15 января.Сообщение о задымлении в трехэтажном жилом здании по улице Тургенева поступило в пожарную службу в 05.15. На место происшествия оперативно выехала бригада огнеборцев.По прибытии выяснилось, что горит однокомнатная квартира на третьем этаже. Пожар сопровождается сильным задымлением подъезда. Во время разведки пожарные спасли 3 человек и эвакуировали 7 жильцов соседних квартиры.- На пожаре также обнаружен один погибший, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.Пожар площадью 16 квадратных метров потушили в 06.58. Причины ЧП пока неизвестны.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50