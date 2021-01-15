Сергей Аксенов поздравил сотрудников крымских СМИ с Днем печати. Глава республики вручил журналистам подарки и благодарности.- Дата празднования этого дня связана с выходом первого номера газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в 1703 году. Именно с того времени печатные издания стали основой всей системы СМИ в России. Также они являются источником важных сведений и главным звеном между властью и обществом, - отметил глава республики.Во время награждения заслуженную благодарность от Сергея Аксенова получила корреспондент КП-Крым Анна Кириенко за добросовестный труд и высокий профессионализм.Напомним, в республике на сегодняшний день зарегистрировано и функционирует 103 периодических печатных издания.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50