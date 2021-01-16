16 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Вдобавок арктический воздуха принес в наши южные края снег и мороз.- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем -2…-4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер северный до 12 м/с. Днем 0…+2°. Гололедица.На Южном берегу Крыма переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем около 0°.Вода в Черном море +7° +11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50