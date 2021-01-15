Начало следующей недели принесет на Южный берег Крыма сильные морозы. Ночью и утром 17, 18, 19 и 20 января столбик термометра покажет 8-10 градусов ниже нуля.Жителям и гостям полуострова в пресс-службе МЧС по Республике Крым напомнили, что на время ухудшения погодных условий возрастает риск возникновения ЧП.Так, на автотрассах может произойти ДТП, возможно разрушение легких конструкций и крыш, могут оборваться линии электропередач и связи.Помимо этого, высока вероятность получить переохлаждение, поэтому в ведомстве советуют крымчанам подготовить сезонную обувь и одежду.Стоит также быть осторожными во время передвижения по льду. Автолюбителям же рекомендуют на время ухудшения погоды оставить личный транспорт и воспользоваться общественным.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50