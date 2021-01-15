В Керчи требуют внимания достопримечательности, ремонт и реставрацию которых можно осуществить только при помощи ФЦП.- Пирамид несколько, а Царский курган один, поэтому он требует к себе внимания. Замечательная крепость Еникале тоже. Все, что можем, делаем, но, конечно, хотелось бы получить больше на памятники самого древнего города, - отмечает генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина, слова которой приводит Крымская газета.Она добавила, что также продолжается борьба крымских музеев за скифское золото: на данный момент со стороны культурных учреждений Крыма была подана дополнительная информация.- Наша позиция будет рассмотрена. Время дано до 19 января. И у нас есть опасения: наши предметы требуют глаза реставратора. Это очень ценные предметы, конечно, мы хотели бы, чтобы нас к ним допустили, - пояснила Умрихина.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50