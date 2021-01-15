На сайте Минздрава Крыма опубликовали номера WhatsApp-приемных больниц.Теперь для того, чтобы обратиться в поликлинику, нужно указать ФИО, место проживания, мобильный телефон и кратко рассказать суть проблемы. Анонимные сообщения без указания данных не рассматриваться не будут.Напомним, запуск нового способа связи с объектами здравоохранения анонсировал глава минздрава Крыма Александр Остапенко 13 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50