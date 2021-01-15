Сегодня, 15 декабря, сотрудники Следкома празднуют 10-летиние образования СК в России. Свое поздравление в связи с этой датой озвучил руководитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Он отметил, что с 2014 года специалисты их комитета раскрыли больше 800 преступлений украинского периода.- СК в Крыму и Севастополе образовали в марте 2014 года. До этого независимого, отдельного следственного ведомства в республике не существовало. За 7 лет работы нашим специалистам удалось раскрыть 808 преступлений 10-25-летней давности. Это изнасилования, убийства и другие тяжкие преступления, - рассказал Терентьев. Кроме того, он добавил, что следователям республики посчастливилось работать с самой современной криминалистической техникой.- Поздравляю весь коллектив СК России по РК и Севастополю, коллег со всей РФ и ветеранов следствия. Знаю, что наша команда и впредь будет справляться с поставленными задачами в таком же сплоченном и профессиональном составе, - заключил руководитель СК.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50