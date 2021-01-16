Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что истекшие сутки в регионе зафиксировали 328 случаев коронавирусной инфекции. Причем у 12 заболевших не было никаких признаков хвори.- Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении к врачам, 112 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил руководитель региона.Всего за истекшие сутки сотрудники лабораторий проверили на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4548 мужчин и женщин.333 пациентов ковидных отделений больниц выписали домой, всего же за все время пандемии медики сумели вернуть здоровье 23 554 заболевшим грозной хворью.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50