Прокуратура Железнодорожного района Симферополя направила в суд уголовное дело на серийного грабителя.Ранее судимый 32-летний житель столицы региона обвиняется в двух грабежах, совершенных с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. По п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ ему грозит лишение свободы до 7 лет.Следователи считают, что обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы в мае 2020 года, совершил ряд преступлений на улицах города Симферополя.В материалах уголовного дела написано, что мужчина в середине октября прошлого года сорвал с женщины золотые ювелирные изделия – две цепочки и одну пару сережек, после чего скрылся в неизвестном направлении. Затем последовал еще один такой же грабеж. В общей сложности «трофеи» обвиняемого потянули на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.На сегодняшний день обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50