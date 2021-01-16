Симферопольское МУП «Метроград» ищет специалистов для работы над сметно-технической документацией, которая предусмотрит все нюансы капитального ремонта подземного пешеходного перехода. Чиновники хотят привести в порядок сооружение, которое находится в центре столицы РК на улице Кирова, 17а.На портале госзакупок размещена информация о том, что за проект капремонта власти готовы отдать 2 770 000 рублей. Планируется, что в подземном переходе заменят торговые павильоны, а также установят навесы нал входными лестничными маршами. Так же идет речь о ремонте или замене системы водоотвода и освещения.Появятся в «подземке» и видеокамеры.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50