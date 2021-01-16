Крымские спасатели помогли мужчине, упавшему в глубокую яму.- Вечером 15 января о том, что в районе остановки «Капсель», городского округа Судак, в 300-х метрах в сторону села Миндальное, мужчина упал в траншею, самостоятельно выбраться не может, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.Потерпевшего нашли во дворе частного домовладения в котловане, глубиной 7-8 метров глубиной.Спасатели спустились в котлован, применяя альпинистского снаряжения. Они уложили травмированного мужчину на вакуумный матрац, а затем на с помощью специальных носилок и опять же альпинистского снаряжения, подняли его на поверхность. Потерпевшего на машине «Скорой помощи» доставили в местную больницу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50