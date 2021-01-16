Благотворительный фонд «КРЫМ» проводит турнир по игре «Мафия» среди жителей Симферополя и других городов Крыма.Главная цель соревнование, как сообщила пресс-служба фонда, - помощь детям, находящимся в стационаре онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы.На собранные деньги организаторы хотят купить настольные игры, которые, по их мнению, настроят детей на позитивный лад.Турнир пройдет 17 января с 11.00 до 18.00. Игроков ждут в кафе «Play Loft Необычное место», которое находится в Симферополе на улице Октябрьская, д. 15.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50