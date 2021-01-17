17 января на Крымском полуострове, как и накануне, ожидается непогода: снег; местами метель, на дорогах гололедица. Северо-восточный ветер до 25 м/с.Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.- В Симферополе временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем -3…-5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем -3…-5°. Гололедица.На Южном берегу Крыма облачно. Снег. В отдельных районах метель и туман. На дорогах гололедица. Норд-ост до 25 м/с. Днем около 0°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50