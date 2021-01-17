Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали 311 случаев коронавирусной инфекции, у 15 заболевших COVID-19 протекает без всяких симптомов – ни кашля тебе, ни температуры.- Из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной, - отметил руководитель региона.За истекшие сутки специалисты проверили на коронавирус 4090 женщин и мужчин.Домой выписали 62 выздоровевших, всего за время пандемии медики вернули здоровье 23 616 жителям и гостям полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50