Снегопад добавил работы не только дорожникам, расчищающим трассу Симферополь-Ялта, но спасателям.Сотрудникам МЧС приходится спасать жизни любителям активного отдых, которым не сидится дома.- За выходные крымские спасатели уж 5 раз оказали помощь в районе Ангарского перевала и на плато Ай-Петри, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, отметив, что участились случаи травмирования.Подвижных и энергичных гостей и жителей полуострова, как наглядно показала статистика, не останавливает даже ограничение движения на Ай-Петри 16 и 17 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50