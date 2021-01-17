Столица региона наконец-то оказался во власти зимы.Несколько часов над городом кружит десант из нежных и хрупких снежинок, которые приземляясь образуют симпатичное белое одеяло.Горожане тут же воспользовались моментом, чтобы претворить в жизнь мечту о настоящей зиме. Достали из чуланов санки и вышли на улицы, чтобы покатать малых деток. Сугробов нет на улицах Симферополя, но 7-10-сантиметрового слоя снега вполне достаточно для зимних забав.Кстати, возле Алушты метель и вовсе привела к многокилометровой пробке. Жители Партенита в честь прихода зимы налепили чудесных снеговиков и снежных баб.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50