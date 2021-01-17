18 января в отдельных районах Симферополя исчезнет ток, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Киевская, 145, 149-153 (нечет);ул. Ростовская, 12, 14;ул. Узловая, 26;ул. Дертколь, 50-64(чет);ул. Къалымтай, 2-28(чет), 1-21(нечет);ул. Къарылгач, 1-22;ул. Армутлык, 23;Каменский массив: садовые товарищества - «Радуга», «Веселая долина», «Монтажник ПМК-220», «Надежда», «Полиграфист», «Электрификатор», «Коммунальник», «Вишневый сад», «Полет»;пер. Братский, 3-17(нечет);ул. Перевальная, 50, 24-38(чет), 33-53А(нечет);ул. Чехова, 108-116;тупик Чеховский, 4-8(чет), 9Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50