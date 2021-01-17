Крымские спасатели вызволили из беды водителя и пассажиров автомобиля, застрявшего в районе горы Чатыр-Даг.Сигнал о ЧП поступил вечером, спасатели тут же выехали по тревожному звонку и в 20.25 приступили к поиску, который проходили в весьма сложных условиях: темное время суток, заснеженность, горный рельеф местности и туман.Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым сообщила, что уже в 21.00 пятеро пострадавших были найдены. Спасенных пешком вывели с плато в безопасное место. Никто из них в медицинской помощи не нуждался.Туристы попадали в беду также на Ангарском перевале и плато Ай-Петри .Автолюбители и вовсе оказались .в масштабной пробке на заснеженной дороге Симферополь-Ялта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50