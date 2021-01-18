18 января на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение.- В Симферополе облачно. Временами снег. Местами метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем -5…-7°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Норд-ост до 14 м/с. Днем -2…-4°. Гололедица.На Южном берегу Крыма облачно. Снег, местами сильный. В отдельных районах метель, и туман. гололедица. Ветер северо- западный до 22 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°; днем -3…+2°.Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50