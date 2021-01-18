За последние сутки в Крыму зарегистрировали 253 новых случая коронавирусной инфекции. Из них – 9 человек переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыму Сергей Аксенов.За последний день на территории полуострова на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2185 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 69 человек, выздоровевших за весь период – 23 685 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50