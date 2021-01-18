Сотруднику Госавтодорнадзора предложили взятку в размере 201 тысячи рублей. Ее хотел дать генеральный директор симферопольской фирмы за то, чтобы были сняты ограничения в перемещении транспорта.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).Суд признал организацию виновной. Был назначен административный штраф в размере 1 миллиона рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50