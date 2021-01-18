С конца января симферопольцы смогут выбрасывать мусор в разные контейнеры. Для раздельного сбора ТКО на столичных улицах установят 121 бак.На мусорных площадках появятся желтые и зеленые контейнеры. В желтые нужно выбрасывать стекло, металл, бумагу, пластик, все, что можно переработать для вторичного использования. Органические отходы необходимо будет выбрасывать в зеленые контейнеры.Такой сбор мусора будет работать в тестовом режиме, пока для этих целей привезут только 121 контейнер. Если жители города будут правильно пользоваться ими, то баки появятся на каждой улице Симферополя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50