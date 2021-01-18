На дороге Аджимушкай-Бондаренко-Глазкова Ленинского района в снежных переметах застряло 19 автомобилей. Самостоятельно выбраться из сугробов водители не смогли, потребовалась помощь спасателей.Сообщение об образовавшейся пробке в службу спасения поступило в 15.40. На место происшествия отправили дежурную бригада спасателей.По прибытии застрявшие автомобили отбуксировали на проезжую часть. Пострадавших нет, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50