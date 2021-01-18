В Симферополе и Керчи из-за низких температур «затрещал» чугунный водовод. На утро понедельника в столице насчитали 20 аварий и порывов.- В связи с такими температурами в Симферополе и Керчи «затрещала» наша чугунная труба, - сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Будем сражаться и устранять. На утро по Симферополю 20 повреждений, которые будут устранены в короткие сроки.По всем авариям и ремонтным работам на сетях «Вода Крыма» будет информировать потребителей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50