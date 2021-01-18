На крымских автодорогах появятся передвижные камеры фиксации нарушений ПДД. Комплексы «Кордон-М» будут размещаться ежедневно с 18 по 24 января 2021 года.Решение об установке приняло руководство регионального отделения Госавтоинспекции МВД. При составлении списка мест дислокации опирались на анализ аварийности на трассах, сообщают в пресс-службе ведомства.Ознакомиться подробнее со списком адресов, где будут в ближайшие 7 дней ежедневно размещаться видеокамеры, можно по ссылке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50