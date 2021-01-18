Коммунальщикам Симферополя пришлось привлекать дополнительную технику для очистки города от снега. Своими силами рабочие не справлялись.Чтобы освободить столичные дороги от снежной каши и наледи привлекалось 7 снегоуборочных машин МБУ «Город». Еще 6 машин приехали на помощь дополнительно, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Также аллеи от снега очищает 237 дворников, которые посыпают дорожки реагентом. Днем на улицах будет работать шесть спецмашин, пять погрузчиков и четыре самосвала. Напомним, обильные осадки в столице выпали в ночь с 16 на 17 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50