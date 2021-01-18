Жителей многоэтажек Симферополя и Ялты попросили не пользоваться водой из отопительных систем. Из-за того, что одни жильцы набирают ведра и тазы «тепленькой», весь подъезд сидит без отопления.- Хотел бы обратиться к жителям тех регионов, где имеется подача воды по графику, из-за чего жители многоквартирных домов пользуется водой из системы отопления для технических нужд, - отметил на штабе по водоснабжению полуострова замминистра ЖКХ РК Исмет Аблаев. - В свою очередь это приводит к завоздушиванию целиком стояка, либо всего жилого дома.Такого количества завоздушивания систем отопления, как сейчас, ни в Симферополе, ни в Ялте не было. По словам замминистра, физически зафиксировать факт слива воды из системы невозможно.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50