В связи с тем, что начался забор из нижних горизонтов водохранилища, питающего Симферополь, и вода приобрела неприятный запах, руководство госпредприятия Крыма «Вода Крыма» приняло решение усилить хлорирование в сетях города.- К сожалению, в конце той недели из Симферопольского водохранилища с низких горизонтов мы использовали воду, по городу пошел определенной запах. Мы увеличили дозу хлора, вода абсолютно безвредная, - подчеркнул гендиректор предприятия во время совещания по ситуации с водоснабжением Владимир Баженов.Напомним, жителей многоэтажек Симферополя и Ялты попросили не использовать воду из отопительных систем. Из-за слива воды весь подъезд остается без отопления.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50