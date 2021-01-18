На одном из рынков Симферополя сгорел торговый бутик. Инцидент произошел ночью 18 января.Сообщение в службу спасения о том, что на рынке «Привоз» крымской столицы горит торговый павильон, поступило в 01.26. На место происшествия оперативно выехала бригада огнеборцев.По прибытии выяснилось, что существует угроза распространения пламени на соседнее подсобное помещение. Причины возгорания пока неизвестны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.Пожар площадью 150 квадратных метров ликвидировали в 04.15.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50