19 января на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение.- В Симферополе облачно. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем -5…-7°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Снег. Норд-ост 6-11 м/с. Днем -1…-3°. На дорогах гололедица.На Южном берегу Крыма облачно. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный до 12 м/с. Днем 0…-4°.Температура воды в Черном море + 6°…+ 11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50