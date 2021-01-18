Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность фотографии неожиданной встречи группы альпинистов с горными козами, сообщает ForPost.Инцидент произошел в районе вершины Ангара-Бурун на горе Чатыр-Даг, где скалолазы тренировались перед восхождением на Эльбрус. О встрече рассказал руководитель группы Михаил Шабанов в своем Instagram.- Наша группа совершала тренировку, как вдруг я заметил кучу следов. Смотрю: и вверх, и вниз, и возле стен. Кто это такой псих, чтобы так шастать? Присмотрелся. Следы - нечеловеческие. А наверху - целое стадо козочек. Много! Штук двадцать, - написал в социальной сети Шабанов.Альпиниста также обеспокоило, что стадо никто не спешит спасать, и бедные козы бродят по заснеженным тропам одни, без хозяина.- Жалко, погибнут же! – подчеркнул он.Однако пользователи Instagram поспешили успокоить руководителя группы, отметив, что козы уже давно обитают в горах.- Они там давненько живут. Я неоднократно видел. Не погибнут, это же козы, - ручается один из комментаторов записи.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50