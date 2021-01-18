19 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет ток, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Арабатская, 78-100 (чет), 71-87 (нечет);ул. Полюсная, 38-60 (чет), 17-53 (нечет);ул. Вишневая, 152а, 154, 162СЕВАСТОПОЛЬс 8.00 до 16.00ул. Богданова 10-А, 12-16 (чет), 12-Б;ул. Дорофея Кошубы 11;ул. Кольская 11, 13;ул. Кудюрова 24, 26;ул. Циолковского 8-22 (чет), 19, 21;ул. Чехова 1;ул. Переяславская 3/8с 8.00 до 17.00ул. Пролетарская 29»ул. Казачья (СТ «Ахтиар»);ул. Агронавтов 54/56Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50