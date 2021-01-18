Во время бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте может произойти ситуация, когда на экране валидатора отобразится информация о том, что карта попала в «Стоп-лист». В Минтрансе РК разъяснили, почему так происходит.Самой распространенной причиной, по информации ведомства, может быть нехватка средств на карте.- После внесения денежных средств на карту и погашения образовавшейся задолженности карта автоматически (в течение суток) будет выведена из стоп-листа и пассажир может продолжить использование карты в транспорте, - отмечают в пресс-службе.Также бывают случаи, когда пассажир превысил расходный суточный лимит бесконтактной оплаты (возможность оплаты картой без ввода пин-кода). Поэтому его карта при попытке оплатить проезд попадает в стоп-лист.- Для устранения проблемы необходимо повысить лимит операций по карте в мобильном приложении или обратиться в банк-эмитент карты, - рассказывают в пресс-службе.Еще одной причиной невозможности оплаты может быть превышение лимита по количеству оплат в АСОП. В одном транспортном средстве в течение 30 минут можно оплатить проезд не больше 5 раз.Если на карте есть внешние повреждения, то это тоже может послужить причиной невозможности оплаты.- Причиной невозможности оплаты может стать ошибка шифрования: внутренняя ошибка сети, неправильная передача информации из банка-эмитента. В этом случае необходимо обратиться в банк-эмитент карты для вывода карты из стоп-листа, - подчеркивают в Минтрансе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50