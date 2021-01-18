Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети тревожный пост.- Помогите найти человека! Пропал 66-летний Опалько Вадим Михайлович, житель Евпатории. Мужчина 15 января этого года вышел из дома и не вернулся, - говорится в сообщении.Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавый, карие глаза, черные с проседью волосы, носит усы и бороду.Вадим Опалько был одет в серо-оливковая куртка, синюю шапку и темные брюки. Мужчина пользуется очками.Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50