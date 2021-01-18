За выходные в горах Крыма выпало 25 сантиметров снега, сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, больше всего снега выпало на Ай-Петри. На Ангарском перевале жителей и гостей полуострова порадовали снежные сугробы высотой 12 сантиметров.- А в восточных районах Крыма - 14 сантиметров, на Южном берегу - 8 сантиметров, - отмечает Любецкая.Синоптик также отметила, что благоприятная ситуация с осадками очень хорошо может повлиять на вододефицит Крыма.- Уже с 21 числа снег начнет потихоньку таять. С этого дня по Крыму будут положительные температуры, - отмечают в гидрометцентре.Днем в четверг градусник термометра повысится до 5 градусов тепла, а под конец недели – до 10 градусов со знаком плюса.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50