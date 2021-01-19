Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, что из-за коронавируса приобрели особую популярность у отдыхающих небольшие города и поселки, где можно подышать чистым воздухом и спокойно провести отпуск.- Поселок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года, - сообщили эксперты.Slow-travel («медленные» путешествия) – это когда туристы отдыхают в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.Топ-10 поселков и городов для slow-travel летом 2021(использованы данные брони жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года, средняя цена аренды в сутки в рублях)Николаевка, 2270Голубицкая, 2968Должанская, 2581Бахчисарай, 4100Осташков, 8063Медвежьегорск, 8000Кисловодск, 1215Казань, 1090Воронеж, 2700Суздаль, 2750Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50