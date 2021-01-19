В Крыму за сутки выявили 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 8 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных самостоятельно к врачу за медпомощью обратилось 163 человека. Еще 29 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 492 человека, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму вирус успешно побороло 23 тысячи 878 человек. Скончалось за этот же период 654 пациента.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50