Кризисному центру «Крымский дом для мамы» Симферополя требуется помощь неравнодушных. Он уже больше года помогает женщинам с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации: матерям, которые не могут сами справиться с тиранией со стороны мужа и другими навалившимися проблемами.Подопечных обеспечивают не только бесплатным проживанием и питанием, но и социальной, юридической, психологической и духовной помощью. Работа центра строится на пожертвованиях, пишет Крымская газета.Как отмечает координатор центра и психолог по совместительству Алла Савочка, в «Крымском доме для мамы» нуждаются в продуктах питания, средствах личной гигиены и бытовой химии.- Это то, на что идут самые большие затраты, – подчеркнула она в интервью изданию.Продукты питания и предметы первой необходимости будут ждать в Свято-Екатерининский храме, находящемся на улице 60 лет Октября. Помимо этого, можно пожертвовать любую сумму по реквизитам:РНКБ 2200 0202 1599 0385Сбербанк 5469 4200 1278 5625.Через кассу банка:расчётный счёт: 40703810140810000002корреспондентский счёт: 30101810335100000607Банк: Российский национальный коммерческий банкИНН: 7701105460 БИК: 043510607 | РНКБ Банк (ПАО).Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50