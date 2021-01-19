В Крыму зафиксировали 8 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 пациентов на сегодняшний день достигло 662 человек.Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 192 человека. В 8 случаях болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа зараженных за медпомощью в медучреждение обратилось 163 человека. Еще 29 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.За сутки в крымских лабораториях на COVID-19 обследовали 492 человека. За все время с начала пандемии болезнь успешно побороло 23 тысячи 878 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50